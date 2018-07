Mulher morre após série de diagnósticos falhos

Uma mulher morreu no Hospital das Clínicas (HC), em São Paulo, depois de ir quatro vezes a um pronto-socorro e uma vez a um posto de saúde, no Embu, município da Grande São Paulo, sem ser devidamente atendida. Josefa Oliveira, de 42 anos, e o marido Valdecir de Oliveira, da mesma idade, procuraram um diagnóstico correto durante uma semana. Após comer um queijo branco, no dia 20 deste mês, a mulher passou a sentir fortes dores no estômago e ter vômitos e diarréia. Moradora de Embu, Josefa foi até o Pronto-Socorro Municipal e lá foi informada de que se tratava de uma gastrite. A prescrição: um remédio contra enjôo. Josefa ainda voltou nos três dias seguintes ao hospital, sempre com o mesmo diagnóstico. "Minha mulher piorava, implorei para um encaminhamento a um hospital melhor, mas o médico insistia que não era nada", lembra o marido. Oliveira procurou então o Posto de Saúde São Marcos (também em Embu), antes de levar a mulher para o HC, às 23 horas do dia 23. "Fiquei sentado com ela em uma cadeirinha, sem nenhuma informação até às 4 h", diz. Os exames revelaram que o fígado e o rim estavam comprometidos. Josefa foi direto para UTI. Às 22 horas do sábado, dia 25, ela morreu. "Nada vai trazer ela de volta. Mas sempre vai ficar a dúvida: e se os médicos tivessem encaminhado ela para um hospital especializado, pedido exames, me escutado?", pergunta. "Eu só sei chamar de descaso." A Prefeitura de Embu informou que a secretaria de saúde da cidade está investigando o caso. O HC informou que "prestou todo atendimento médico necessário à paciente e que ela começou a ser atendida logo que chegou no hospital". O laudo com a causa da morte fica pronto em uma semana. Nesta semana, o Estado adiantou que, a partir de 1º de outubro, apenas pacientes encaminhados por outros hospitais serão atendidos no PS do HC. A mudança deve diminuir os cerca de 650 atendimentos diários no local. Hoje, com o PS superlotado, macas se acumulam pelos corredores e, muitas vezes, os atendimentos dos casos de menor complexidade são feitos ali mesmo, no corredor.