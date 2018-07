Mulher morre após plástica no Hospital das Clínicas

Uma mulher morreu após passar por cirurgia plástica no Hospital das Clínicas de São Paulo. A dona de casa Adriane Mabi Iafrate, de 35 anos, fez lipoaspiração, levantou os seios e colocou silicone nos glúteos no último dia 2. Segundo o HC, a cirurgia ocorreu sem complicações e a paciente recebeu alta no dia 3. A família suspeita de negligência médica. Iafrate começou a se sentir mal no dia 4. Ela sentia dores no corpo e na cabeça, mas acreditava que eram sintomas normais. "Ela disse que havia feito todos os exames necessários e que tudo estava normal", contou a amiga Ana Paula Alves, de 25 anos. Iafrate chegou a ligar para o cirurgião responsável no HC, que receitou analgésicos e aconselhou que ela retornasse ao hospital. Somente quando começou a sentir falta de ar, Iafrate foi levada ao hospital. Segundo vizinhos e amigos, a família optou por levá-la ao Hospital São Mateus, mais próximo de sua residência. Segundo a Secretaria de Estado da Saúde, a dona de casa deu entrada no hospital à 1 hora do dia 5. Ela foi atendida pela equipe médica da emergência do hospital e apresentou piora. No início da tarde ela foi transferida para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Iafrate faleceu na tarde de segunda-feira, vítima de infecção generalizada, segundo a secretaria. O corpo será enterrado hoje no Cemitério São Pedro, na Vila Alpina, zona leste. "Quando ela foi para a UTI eu sabia que ela não voltaria. Aí tem coisa errada, mas como achar o culpado?", protesta a amiga Neuci Couto Vanderlei, de 40 anos, que trabalha em um hospital. "O marido dela nos mostrou a foto que tirou quando ela estava na UTI. Ela estava irreconhecível, inchada e toda roxa", conta Ana Paula. A cunhada de Adriane, Valdívia Iafrate, explicou que a família vai esperar resultados de laudos do hospital para decidir que ações tomar.