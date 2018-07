Mulher faz diamante de cinza do marido

A aposentada Leroy Gaspar da Silva, de 73 anos, de Curitiba (PR), carrega desde ontem um diamante de 0,25 quilate - 4,1 milímetros de diâmetro - feito com as cinzas do marido, o militar da reserva Jorge Gaspar da Silva, falecido em 1994. Esse é o primeiro diamante que chega ao Brasil produzido com cinzas de uma pessoa, segundo a sócia-diretora do crematório Vaticano, Mylena Cooper. O crematório de Curitiba é o representante na América Latina da empresa suíça Algordanza, que produz esse tipo de material desde 2004. Leroy diz que pretende presentear a filha Lígia, de 50 anos, com a recomendação de que guarde o diamante para o neto, Leandro, de 23 anos. "Eles (avô e neto) tinham uma ligação muito forte." Após a morte do marido, Leroy diz ter ficado por cinco anos em depressão. Agora, o sentimento de perda ela deixou para trás. "É como se ele continuasse vivo. Tenho uma foto no quarto, converso com ele e peço para cuidar da casa quando saio. Com o diamante, isso deve fixar ainda mais." Depois de vencer resistências familiares, ela optou pela cremação, no fim do ano passado. No mesmo ato foi apresentada a novidade de transformar as cinzas em diamante. "Não tinha ideia de que isso pudesse acontecer." Mas topou, apesar de considerar o preço alto. Segundo o crematório, a pedra de 0,25 quilate custa cerca de R$ 12,6 mil, enquanto a de 1 quilate (6,5 milímetros de diâmetro) sai por R$ 52,3 mil. Para a confecção da pedra foram remetidos 500 gramas de cinza. Católica, Leroy disse não ver problema em sua opção. A TÉCNICA Produzir diamantes com a cristalização do carbono é uma técnica desenvolvida há mais de 50 anos nos Estados Unidos. Mas, quando são usadas cinzas humanas, é necessário um método especial - o potássio e o cálcio (cerca de 85% do volume da cinza) são extraídos por um processo físico-químico. O carbono resultante é submetido a sessões de altíssima pressão e a temperaturas de até 1.500°C - imitando o que ocorre na crosta terrestre -, transformando-se em grafita. Depois é introduzido um pequeno cristal e, em volta dele, novos cristais começam a se formar. O tamanho do diamante depende do tempo de crescimento.