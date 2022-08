MTV confirma show de Anitta no 'VMA 2022'; cantora ainda concorre a prêmio

Em 2021, Anitta participou da premiação com uma performance de 'Girl From Rio' durante um dos intervalos do VMA. Foto: Steve Marcus/REUTERS

A MTV divulgou nesta sexta-feira, 5, que Anitta se apresentará no Video Music Awards 2022 (VMA), que será realizado em Nova Jersey, nos Estados Unidos, no dia 28 de agosto. Outros artistas também foram confirmados, entre eles J Balvin, Marshmello, Khalid e Panic! At The Disco.

Anitta, que foi a primeira a ter a performance anunciada oficialmente, também recebeu indicação ao prêmio na categoria Melhor Artista Latino, com o hit global Envolver. Ela é a primeira artista brasileira solo a ser indicada ao VMA.

Em 2021, a cantora, que lançou nesta sexta-feira o clipe Gata, participou da premiação com uma performance da música Girl From Rio durante um dos intervalos do Video Music Awards.

De acordo com os organizadores do evento, Anitta deve estrear no palco principal da premiação. Em breve, mais shows serão anunciados.

In my feelings because… @Anitta will be performing at the 2022 #VMAs!!!! ❣️

Tune in on 8/28 at 8p to catch her performance and SO. MUCH. MORE! pic.twitter.com/ZiazB7vBEb