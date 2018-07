MSL vai buscar sinais de vida

O principal alvo do MSL (sigla em inglês para Laboratório Científico de Marte) é o solo alterado por água, contendo possíveis sinais de vida. Os quatro locais candidatos para o pouso do robô são um delta seco de rio, um depósito de camadas sedimentares, uma cratera que pode ter resíduos de enchentes e uma área com depósitos de argila. O MSL levará uma câmera para produzir imagens de alta resolução e conterá instalações para testar amostras de solo recolhidas por um braço robótico. Terá emissor de raio laser para vaporizar amostras de solo. O robô também vai estudar a radiação ambiente para ajudar a determinar a capacidade do planeta de abrigar vida. Fobos, a maior das luas de Marte, é o objetivo da missão Phobos-Grunt da Agência Espacial Federal Russa (Roscosmos). "Cientistas acreditam que as luas de Marte ainda guardam relíquias, substâncias que representariam o material de construção do Sol e dos planetas", explicou ao Estado o presidente da Roscosmos, Anatoly Perminov. A principal meta é liberar um módulo que pousará na lua, recolherá amostra de solo e disparará uma cápsula com o material de volta à Terra.