Dez faculdades da região de Ribeirão Preto suspenderam a cobrança da taxa do diploma após acordos com o Ministério Público Federal. Esses acordos são inéditos no Estado, segundo o procurador Uendel Domingues Ugatti, que começou a se reunir com os representantes das faculdades em outubro. "As cobranças são ilegais, tanto em graduação quanto em pós", diz.