O Ministério Público Federal em Jales (SP) recomendou ao Ibama a revisão de 487 autuações para "efetiva reparação", em especial as provenientes de construções irregulares em Áreas de Preservação Permanente às margens dos reservatórios da Usina Hidrelétrica de Água Vermelha, no Rio Grande, e de Ilha Solteira, no Rio Paraná.