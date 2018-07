O Movimento Nacional em Defesa da Vida organizou um ato público ontem na Praça da Sé para protestar contra o Projeto de Lei 1135/91, que legaliza o aborto no País. Rejeitado nas comissões de Seguridade Social e Família e de Constituição e Justiça, o projeto será votado no plenário. Cerca de 4 mil pessoas participaram do evento, segundo a Polícia Militar.