Movimento pede cotas raciais em protesto na USP

A Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo foi ocupada no fim da tarde de ontem por cerca de 50 pessoas, integrantes de um recém-lançado movimento pela inclusão do negro no ensino superior. Formado por dissidentes da rede de cursinhos pré-vestibulares Educafro, os manifestantes permaneceram por 75 minutos na instituição, em referência aos 75 anos da fundação da USP. Em seguida, ocuparam uma parte da Avenida Doutor Arnaldo, seguindo em direção à Avenida Paulista e ao vão do Masp. Eles pedem que a USP adote cotas raciais no vestibular.