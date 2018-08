Motorista socorre idoso desidratado com onda de calor e ato de empatia viraliza

Motorista Mike Blair foi parabenizado pela companhia de transporte público após socorrer idoso de 92 anos. Foto: Twitter / @BL42024

A foto do motorista de ônibus Mike Blair dando água na boca de um passageiro desidratado de 92 anos sensibilizou usuários das redes sociais nesta semana. O momento foi registrado em Las Vegas, nos Estados Unidos, e foi postado no Twitter pelo norte-americano Brent Leabu.

Leabu afirma que o condutor deu a água que tomaria no almoço ao idoso, que passou mal com a temperatura registrada em 40 graus Celsius. De acordo com o canal americano KTNV, Mike foi parabenizado com uma festa da Comissão Regional de Transportes (RTC) de Nevada do Sul, que administra o serviço da região.

Internautas do Twitter demonstraram empatia com a atitude do motorista. "Eu gostaria que mais pessoas fossem amorosas e empáticas com as outras assim. Nós temos nos tornado uma sociedade de indivíduos rudes e sem coração", escreveu um dos usuários.

Casos de desidratação como esse têm sido recorrentes em Las Vegas devido às ondas de calor excessivo que a cidade enfrenta desde o começo de julho deste ano. Diante disso, a RTC possui uma campanha chamada Derrote o Calor, que ensina aos passageiros como se proteger das altas temperaturas. Além disso, a empresa fornece águas gratuitamente em estações de ônibus da cidade.

Veja abaixo a postagem que chamou a atenção.