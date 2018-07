Mostre ou esconda

Mulher elegante é aquela que sabe o que fica bem em seu corpo. Aprenda a tirar proveito das suas características físicas: 1 - Barriga saliente Sua barriguinha vai passar despercebida com o vestido linha A de lã fria da Diva (R$ 270). Use meia-calça trabalhada ou opaca, como esta de lã da Missoni para Wolford (preço sob consulta). Para combinar, sapatos de couro da Sarah Chofakian (R$ 698) e pulseiras de acrílico da Diferenza (R$ 249 cada) Prefira: blusas e vestidos de linha império (com corte abaixo do busto) ou formato A (são mais soltinhos a partir dos seios), modelos transpassados (cache-coeur) ou franzidos; cores escuras, que afinam a silhueta; calça um número maior, pois você parecerá mais magra; pode usar por baixo calcinhas com reforço na região da barriga, como a Undercontrol da Liz (R$ 35) e a Shape Barriguinha, da Scala (R$ 40). Evite: blusas e vestidos justos, que deixam o problema em evidência; calças justas na cintura, pois fazem com que as gordurinhas acabem ?sobrando? para fora. 2 - Sem cintura Para simular uma cintura, use um vestido semelhante a este de estampa de príncipe-de-Gales da TNG (R$ 349,90) - o decote V, criado pelo zíper, dá a sensação de estreitamento na área. O cinto de couro da Le Lis Blanc (R$ 230), caído sobre os quadris, acentua o efeito desejado. Bolsa de couro da Legaspi (R$ 799), sapatos peep-toe de camurça da Les Gazelles (R$ 388), pulseira com berloques da Serpui Marie (R$ 150). Prefira: vestidos, blusas e corseletes com decote V ou transpassados (cache-coeur), pois, expondo o colo, você acentua o efeito ampulheta; blazers acinturados, que sugerem mais curvas do que você realmente tem. Evite: blusas e vestidos soltos, pois ressaltam a falta de formas; cardigans retos ou de abotoamento duplo, cujos cortes deixam o corpo mais ?quadrado?; vestidos tubinho, pois masculinizam a aparência em quem não tem cintura. 3 - Pernas curtas Para alongar as pernas, blusa de jersey da Zoomp (R$ 299) com a pantalona de moletom da Fit (R$ 405), que tem a barra mais longa. Se quiser aumentar esse efeito, use sapatos de salto alto no mesmo tom das calças, como os escarpins de camurça da Zeferino (R$ 749). Pulseiras de prata da Attualità (R$ 158 e R$ 115, a mais fina). Prefira: sapatos com salto sob calças com a barra um pouco mais comprida; casacos, blusas longas e vestidos acinturados ou da linha império sobre calças, pois não deixam à vista onde começam as pernas; looks monocromáticos (usar peças da mesma cor dá a sensação de continuidade ao corpo, não marcando o início das pernas); calças e saias com listas verticais, que dão efeito óptico de alongamento. Evite: calças capri (que acabam na altura da panturrilha); casacos e blusas curtas, pois deixam à mostra o cavalo da calça, denunciando a característica; saias enviesadas que terminam abaixo do joelho, principalmente com sapatos baixos, pois acentuam o curto comprimento das pernas; cintos, pois eles marcam onde começam as pernas. 4 - Pouco busto Disfarce seus seios pequenos usando uma frente-única, como esta estampada de malha fria da Lucy in the Sky (R$ 98). Calça de gabardine de Sergio Gaz (R$ 297), sapatos peep-toe de verniz da Verano (R$ 129,90), pulseira da Attualità (R$ 267). Prefira: blusas e vestidos sem decote e cavados nos braços, pois não chamam a atenção para o colo; decotes nas costas, pois destacam a parte de trás do corpo; tricôs de pontos grandes e gola rolê volumosa, ideais para mulheres com pouco busto. Evite: decotes grandes na parte frontal; vestidos e blusas de linha império, pois provavelmente seu busto não preencherá devidamente o decote. 5 - Muito bumbum O trench coat de gabardine da Spezzato (R$ 689), usado com uma camisa de tricoline - esta é da Seiki (R$ 104,70) - e com uma calça um tom mais escuro que a parte de cima, como a de risca-de-giz da One UP (R$ 450), amenizará o seu problema. Bolsa de veludo cotelê da Babbu (R$ 318). Prefira: calças com cintura baixa e pernas mais folgadas, pois mantêm a silhueta equilibrada; casacos abaixo dos quadris ou 7/8, acinturados; saias longas e ajustadas com pences, em tecidos mais pesados, que adaptam-se ao corpo; vestidos em linha A, pois disfarçam o volume. Evite: calças de cintura alta e muito justas; casacos e camisas curtas; saias e vestidos evasê e em tecido leve, pois ficam levantados na parte traseira; estampas grandes na parte traseira. 6 - Culote Blusas com decote canoa, como a de malha da Alcaçuz (R$ 360), dão a impressão de ombros mais largos. E uma calça com o corte semelhante a este modelo de tom escuro em sarja bordada da Emanuelle Junqueira (R$ 392) deixa os quadris mais estreitos, equilibrando a proporção do corpo. Bolsa de couro da Legaspi (R$ 999), sapatos de couro da Bella Piva (R$ 249) e corrente (R$ 325) com pingente de pedra (R$ 232) da Francesca Romana. Prefira: calças retas ou pantalonas, pois equilibram o corpo com a largura dos culotes; cores escuras; blusas com decote canoa; casacos longos 7/8, preferencialmente com a lapela grande, pois ajudam a equilibrar as proporções do corpo; saias linha A, pois o volume da peça disfarça os quadris. Evite: calças modelo skinny (com pernas afuniladas) ou capri; casacos compridos e transpassados ou que acabem nos quadris, pois realçam o culote; saias com corte enviesado ou com pregas, pois ampliam o que já é grande. 7 - Pernas grossas A melhor forma de disfarçar as pernas é usar uma saia linha A na altura dos joelhos, como a de veludo da Circus para Cléo Aidar (R$ 306), com saltos grossos ou anabela, como as sandálias de verniz da Maria Bonita Extra (R$ 392). Camisa de seda da Mixed (R$ 347), bolsa de verniz da Maria Bonita Extra (R$ 1.200), e anel da Camila Klein (R$ 161). Prefira: calças mais soltinhas do tipo alfaiataria ou pantalona; saias linha A no joelho, pois o volume da saia disfarça o das pernas; sapatos com saltos grossos ou anabela, pois ficam mais equilibrados com o tamanho das pernas; botas de cano longo, que deixam as pernas mais finas e alongadas. Evite: calças e saias muito justas; sandálias com tira no tornozelo, que delineiam a largura das pernas; botas curtas, pois deixam as pernas ainda mais cheias. 8 - Muito busto Uma possibilidade para disfarçar o volume dos seios é usar um vestido cache-coeur como o de malha fria da Maria Bonita Extra (R$ 474). As mangas 3/4 amenizam a grossura dos braços. O ideal é marcar a cintura, com um cinto como este da Drosófila (preço sob consulta). Sandálias de verniz da Arezzo (R$ 179,90) e pulseira em vidro e prata da Moema Prado (R$ 104). Prefira: blusas e vestidos com decotes amplos ou em forma de V e transpassadas (cache-coeur), pois valorizam o colo; blazers e vestidos acinturados, que modelam a silhueta sem ?engordar?. Evite: blusas e casacos com colo fechado, golas altas e frentes-únicas; blazers de corte reto e vestidos soltos, pois ?engordam?; tricôs com pontos grandes. Serviço Acessórios Modernos: R. da Consolação, 3391, Jardins, tel: 3083-0011 Alcaçuz: Al. Uma possibilidade para disfarçar o volume dos seios é usar um vestido cache-coeur como o de malha fria da Maria Bonita Extra (R$ 474). As mangas 3/4 amenizam a grossura dos braços. O ideal é marcar a cintura, com um cinto como este da Drosófila (preço sob consulta). Sandálias de verniz da Arezzo (R$ 179,90) e pulseira em vidro e prata da Moema Prado (R$ 104). Prefira: blusas e vestidos com decotes amplos ou em forma de V e transpassadas (cache-coeur), pois valorizam o colo; blazers e vestidos acinturados, que modelam a silhueta sem ?engordar?. Evite: blusas e casacos com colo fechado, golas altas e frentes-únicas; blazers de corte reto e vestidos soltos, pois ?engordam?; tricôs com pontos grandes. Oscar Freire, 705, Jardins, tel.: 3063-3609 Mixed: R. Escobar Ortiz, 508, Vila Nova Conceicão, tel.: 3849-3189 Moema Prado: R. Caiwova, 2037, Sumaré, tel: 3675-2130 One Up: Shopping Morumbi, tel: 5189-4565 Sarah Chofakian: Al. Lorena, 1616 A, Jardins, tel: 3081-3164 Seiki: R. Miller, 306, Brás, tel: 6096-7066 Sergio Gaz: Shopping Pátio Higienópolis, piso Buenos Aires, tel: 3823-2911 Serpui Marie: R. Paulistânia, 36, Vila Madalena, tel.: 3672-6129 Spezzato: Shopping Iguatemi, piso superior, tel: 3032-0569 TNG: R. Augusta, 2598, tel: 3083-7350 Verano: Shopping Eldorado, 1º piso, tel.: 3814-5043 Wolford: R. Bela Cintra, 2154, Jardins, tel: 3088-8279 Zeferino: SAC 3034-5804 Zoomp: R. Oscar Freire, 995, Jardins, tel: 3891-1611