Mostra de música erudita reúne 45 apresentações gratuitas em 15 cidades paulistas

Yamandu Costa é um dos que se apresenta no interior de SP Foto: MARCOS ARCOVERDE/AGENCIA ESTADO/

Quinze cidades paulistas abrem as portas para a música erudita a partir desta quinta-feira, 25, dentro da II Mostra Sesi. Ao todo, são 45 apresentações gratuitas, com o objetivo de apresentar as diversas vertentes eruditas, do tradicional às diferentes formações instrumentais da música de concerto.

As apresentações acontecem em São José do Rio Preto, Santos, Sorocaba, Osasco, Piracicaba, Birigui, Marília, Araraquara, Rio Claro, Franca, Itapetininga, Campinas, São José dos Campos, Mauá e Mogi das Cruzes. Os shows acontecem até domingo, 28, sempre às 19h30, com exceção do da Banda Sinfônica em São José dos Campos, que será às 11h do domingo.

Como destaques da programação, a mostra conta com apresentações de grandes nomes, como o violonista Yamandu Costa, uma das maiores referências do violão de sete cordas; o pianista Arthur Moreira Lima, que também irá se apresentar com a Bachiana Filarmônica SESI-SP. Nomes internacionais também estarão presentes, como a dupla dinamarquesa Wenzell & Bugge, do violinista Kristian Bugge e o percussionista Ronni Kot Wenzell, e o grupo Waon, do Japão.

A dupla dinamarquesa Wenzell & Bugge Foto: Divulgação

A mostra foi dividida em quatro séries temáticas: 'A Música pelo Mundo', que acontece em São José do Rio Preto, Santos, Sorocaba, Osasco, Piracicaba, Birigui e Marília; 'Compositores Nacionais', em Araraquara, Rio Claro, Franca; 'crossover', em Itapetininga, Campinas e São José dos Campos; e 'História da Música', em Mauá e Mogi das Cruzes.

Os ingressos gratuitos estão disponíveis para reserva no sistema Meu SESI. . Alguns exemplares também serão distribuídos na bilheteria do teatro no dia de cada apresentação. Confira a programação completa aqui.