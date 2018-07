Tartarugas gigantes e outras espécies das Ilhas Galápagos, na costa do Equador, enfrentam perigo de contrair novas doenças por causa da preferência de um mosquito local pelo sangue de répteis sobre o de mamíferos, dizem cientistas britânicos em artigo na revista PNAS. Segundo eles, a variedade insular do Aedes taeniorhynchus pode espalhar pelo arquipélago doenças como malária e febre do Nilo Ocidental.