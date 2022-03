Morre Paulo Vaz, policial e ativista trans, aos 36 anos

O policial civil Paulo Vaz morreu aos 36 anos em São Paulo. Foto: Instagram/@popo_vaz

O policial civil Paulo Vaz morreu nesta segunda-feira, 14, em São Paulo. A informação foi confirmada pela Associação Nacional de Travestis e Transexuais (Antra), mas a causa da morte ainda não foi relevada.

Também conhecido como Popó Vaz, ele era um defensor das causas da comunidade LGBTQ+ e utilizava as suas redes sociais como plataforma para luta pelos direitos desse grupo.

Ele era investigador da Polícia Civil desde abril de 2018 e trabalhava na região da Grande São Paulo. Também foi um dos agentes que veio a público defender o soldado Leandro Prior, que foi vítima de homofobia após dar um selinho em um amigo dentro do metrô.

Paulo era casado com o youtuber Pedro HMC, do canal Põe na Roda. Inclusive, ele já apareceu em alguns vídeos na plataforma do seu marido contando suas vivências enquanto homem trans e gay.

Artistas e amigos lamentam a morte de Paulo Vaz

Após a notícia da morte de Paulo Vaz, diversos fãs, amigos e artistas manifestaram pesar. Personalidades como Erika Hilton, Fefito e Duda Salabert usaram suas redes sociais para homenagear o policial.

eu não acredito que o paulo vaz se foi… meu deus isso não pode ser real, estou devastada — Diário de umA travesti ‍♀️️‍⚧️ (@alinadurso) March 14, 2022

Meus sentimentos à família e aos amigos de Paulo Vaz. Que seu legado e sua luta vivam... — Juliette (@juliette) March 15, 2022

Acabo de receber a notícia do falecimento do Paulo Vaz e estou devastada. Ele era muito querido e é uma tristeza que tenha nos deixado. Desejo muita força e solidariedade pra toda a família e a todes nesse momento. pic.twitter.com/VjdEKDBDkR — ERIKA HILTON ️‍⚧️‍♀️ (@ErikakHilton) March 14, 2022

Meu amigo era TUDO. Nos últimos meses a gente estava um grude só. A gente sabia que tinha uma vida inteira pela frente contando um com o outro. Vou te amar pra sempre, Popó. Sei nem como ficar sem falar com você agora. Te amo demais. pic.twitter.com/T3m2GeGAmo — Fernando Oliveira (@fefito) March 15, 2022

Nos pessoas e trans e travestis precisamos andar com um colete à prova de balas o tempo todo. Bala da pior arma que existe: O preconceito! E não podemos ficar sem ele nem no lugar que era pra ser nosso refúgio, a comunidade, pois muitas das vezes são os primeiro a nos matar! — PEPITA (@PepitaOfc) March 14, 2022

Acabamos de receber a triste notícia do falecimento do Paulo Vaz, ativista da luta por direitos para os homens trans no Brasil. Nossos sentimentos aos familiares e amigos. pic.twitter.com/fj2URUKDAp — Linn da Quebrada ‍♀️ (@linndaquebrada) March 15, 2022

A INTERNET NUNCA FOI UM AMBIENTE SEGURO PARA PESSOAS TRANS, NOSSA SAÚDE MENTAL SEMPRE FOI ALVO DO ÓDIO DE VOCÊS. HOJE PERDEMOS MAIS UM DOS NOSSOS E ESSA RESPONSABILIDADE É SUA CARA PESSOA CIS! Descanse em paz Paulo Vaz! — Giovanna Heliodoro ‍♀️ (@transpreta) March 14, 2022