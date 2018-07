Morre o cantor Ike Turner, ex-marido de Tina, aos 76

Morreu ontem em San Diego, na Califórnia, o cantor, compositor e guitarrista Ike Turner, aos 76 anos. A causa da morte ainda não foi esclarecida. Ike estava em casa e possivelmente morreu dormindo. "Ele se foi nesta manhã", disse Scott M. Hanover, do Thrill Entertainment Group, que administrava a carreira musical de Turner. Nascido no Estado de Mississippi em 1931, Turner era apaixonado por blues e começou cedo na música, a princípio tocando piano, depois, guitarra. Era considerado um dos pioneiros do rock. Sua fase de maior sucesso foi ao lado da cantora Tina Turner, com quem foi casado e realizou gravações antológicas a partir de 1960, como A Fool in Love e Proud Mary. O grande talento de Turner, um dos nomes de ponta do rhythm?n?blues, porém, foi ofuscado por seus atos de violência contra Tina em meados dos anos 70. Afundando no vício em cocaína, Ike chegou a ser preso e nunca mais recuperou a carreira depois da separação de Tina, que deu a volta por cima e fez muito sucesso sozinha.