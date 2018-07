Morre o baterista de jazz Max Roach

O baterista de jazz Max Roach morreu ontem em sua casa em Nova York, aos 83 anos, depois de passar um longo período doente. Segundo o porta-voz da Blue Note, gravadora da qual o músico era contratado, Roach "morreu enquanto dormia". Outros detalhes sobre a doença não foram divulgados. Roach era um dos últimos gigantes vivos do jazz e com suas inovações rítmicas e improvisações contribuiu para definir o bebop, a corrente que demarcou o jazz moderno, a partir dos anos 40. Roach esteve no Brasil pela primeira vez em 1989, no Free Jazz Festival, e foi saudado pela imprensa com a pompa digna dos mestres pioneiros. Fez um show memorável. Depois voltou ao mesmo festival em 2000. Em entrevista ao Caderno 2 em 89, dividiu com outros mestres os méritos de inovador genial. "Eu não era o único a fazer polirritmia. Estava sobre os ombros de bateristas que me antecederam, como Chick Webb, Kenny Clarke, Sidney Cabman, Papa Jo Jones. Todos me ensinaram a relação polirrítmica com a bateria, mas isso só se tornou uma expressão na minha música quando comecei a tocar com Charlie Parker, Thelonious Monk e Dizzy Gillespie. Era chamado de new music em 1943. Era uma evolução para acompanhar as pessoas que tocavam", disse. Nascido em 1924 na Carolina do Norte, o músico foi criado no bairro do Brooklyn em Nova York. Autodidata, Roach começou a tocar desde criança e fez sua primeira apresentação como percussionista aos 16 anos, substituindo o baterista de Duke Ellington que ficou doente. Sua atuação em três concertos teve imediata repercussão e ele logo foi convidado a tocar no Minton?s Playhouse, cobiçado clube de jazz no Harlem. Dali sua carreira decolou. Rompendo o padrão das batidas 4/4 do jazz tradicional, Roach tocou bebop com o Charlie Parker Quintet e cool bop com a Miles Davis Capitol Orchestra, nos anos 40 e 50. Em 1952, fundou com o baixista e compositor Charles Mingus a Debut Records. Ao mesmo tempo juntou-se ao trompetista Clifford Brown para tocar hard bop, outra forma de jazz que mantinha a condução rítmica do bebop, incorporando blues e gospel. Quando Brown morreu em acidente de carro em 1956, aos 25 anos, Roach caiu em depressão alcoólica e se recuperou trabalhando duro com músicos como Sonny Rollins e Monk. Nesse período, também perdeu outros amigos (incluindo Parker) vítimas do vício em heroína. Com seu estilo elegante e vigoroso, Roach passou a vida promovendo inovações e encarando desafios, sem se fechar nas fronteiras do jazz. Nos anos 80 e 90, chegou a tocar em recitais poéticos com os escritores Toni Morrison e Amiri Baraka e fez parcerias com grupos de hip-hop e artistas plásticos. Gravou com todos os músicos importantes de seu tempo e atravessou os anos 60, 70 e 80 no auge da forma e do sucesso. Em 1972, entrou para a história por ser o primeiro músico de jazz a lecionar música como professor titular na exigente Universidade de Massachussetts. Só se despediu do palco em 2000, quando voltou ao Brasil com seu quarteto. Autor de uma extensa discografia, Roach fez sua última gravação em 2002 com o trompetista Clark Terry, para um documentário sobre o artista plástico Ray Johson. COM AGÊNCIAS INTERNACIONAIS