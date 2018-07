Morre no Rio reitor emérito do Colégio São Bento

Dom Lourenço de Almeida Prado, reitor emérito do Colégio São Bento, morreu na noite de anteontem, no Rio, por complicações no sistema respiratório. Ele tinha 97 anos e durante 46 esteve à frente da instituição, que está entre as melhores no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Dom Lourenço defendia que a instituição atendesse apenas meninos. Quando deixou a reitoria da escola, há sete anos, chegou-se a especular que o São Bento abriria vagas para meninas, o que ainda não ocorreu. Mesmo depois de deixar a reitoria, Dom Lourenço participava das atividades da escola, até o agravamento de seus problemas de saúde. Paulista de Itapuí, ele estava internado na enfermaria que funciona na instituição. Dom Lourenço foi sepultado no claustro do Mosteiro de São Bento.