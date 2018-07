Odile Crick, autora do célebre desenho de uma hélice dupla que representa a estrutura do DNA, morreu de câncer no dia 5, nos EUA, aos 86 anos. Ela era casada com Francis Crick, que descobriu o DNA ao lado de James Watson. Os dois pediram a Odile que fizesse o desenho para a edição de abril de 1953 da revista Nature.