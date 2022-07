Morre Manny Charlton, guitarrista fundador do Nazareth, aos 80 anos

Guitarrista Manny Charlton morreu aos 80 anos. Foto: Facebook/Manny Charlton

Manny Charlton, guitarrista fundador da banda escocesa de rock Nazareth e produtor das primeiras demos do Guns N' Roses, morreu nesta quarta-feira, 6, aos 80 anos.

A informação foi publicada pelo seu neto Jamie Charlton no Facebook. "Descanse em paz, avô", escreveu ele na publicação. A causa da morte não foi citada.

O músico, que nasceu na Espanha, foi o guitarrista, produtor e co-compositor do Nazareth desde sua formação em 1968 até 1990. Ele atuou em álbuns de grande sucesso da banda, como Razamanaz, de 1973, e Hair of the Dog, de 1975.

Em 1986, Manny foi convidado pelo vocalista do Guns N' Roses, Axl Rose, para produzir o álbum de estreia da banda. Foram 25 músicas gravadas em um estúdio em Los Angeles, mas ele acabou desistindo do projeto por conta de compromissos com o Nazareth.

Após deixar o Nazareth , em 1990, Charlton lançou um álbum solo e fundou a Manny Charlton Band, que fez dois álbuns (Stonkin e Klone This) e separou em 2003.

Logo após, ele retomou carreira solo e seu último trabalho lançado foi Creme de la Creme, em 2018.