O homem de 53 anos que no início do mês ficou com dois corações após transplante realizado no Instituto do Coração (Incor) do Hospital das Clínicas, em São Paulo, morreu às 4h30 de ontem, por falência de múltiplos órgãos. O homem ficou com dois corações porque a doença cardíaca que tinha havia provocado também hipertensão pulmonar.