Morre ex-cantora do grupo The Chordettes

A cantora americana Nancy Overton, que em 1958 se juntou ao conjunto vocal The Chordettes - autor de sucessos como Mr. Sandman e Lollipop -, morreu ontem em Blairstown, Nova Jersey, aos 83 anos, em decorrência de um câncer de esôfago. Nancy nunca gravou um álbum com o grupo e dedicou-se à indústria editorial a partir de 1972, quando o marido Hall Overton morreu. Antes de se juntar ao grupo, ela cantara com Benny Goodman e Tommy Dorsey.