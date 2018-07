Morre a mulher mais velha do mundo

A pessoa mais velha do mundo, a japonesa Yone Minagawa, que completou 114 anos em janeiro de 2007, morreu ontem em um asilo de idosos da província de Fukuoka, no oeste do Japão. A idade avançada foi a causa da morte. Ela vivia em Fukuchi, a mesma cidade onde nasceu, em 4 de janeiro de 1893. Embora passasse a maior parte do tempo na cama, Yone era animada e lúcida. No Japão, vive ainda o homem mais velho, Tomoji Tanabe, de 111 anos.