Morre 82.ª vítima do H5N1 na Indonésia

A morte de uma mulher de 29 anos por causa da gripe aviária em Bali, na Indonésia, aumentou para 82 o número de vítimas fatais da doença no país. Ela foi internada na sexta-feira com pneumonia e febre muito alta e morreu no domingo ao meio-dia. A taxa de mortalidade da doença, considerando só casos já confirmados pela Organização Mundial da Saúde, é superior a 79% na Indonésia, o mais castigado pela epidemia de gripe aviária dos 12 países com vítimas humanas.