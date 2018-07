''''Monstro'''' do Ártico é nova espécie de Dino

Restos de um "monstro" do tamanho de um ônibus, descobertos em uma ilha do Ártico, podem ser de nova espécie de dinossauro. Escavações iniciais realizadas em um sítio das ilhas Svalbard, em agosto, localizaram restos de dentes, pedaços de crânio e vértebras de um réptil de tamanho estimado em 13 metros, disse Joern Harald Hurum, da Universidade de Oslo. O réptil lembra outro predador marinho cujos restos foram encontrados perto de Svalbard no ano passado. A equipe descreveu os vestígios de 150 milhões de anos como pertencentes a um plesiossauro de pescoço curto com mais de 10 metros.