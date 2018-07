Moda viking na SPFW

Referência no meio fashion, a Cori costuma vestir mulheres antenadas com tudo o que acontece no mundo da moda, mas que poupam exageros. O estilista Alexandre Herchcovitch, diretor criativo da marca, trouxe um pouco da cultura viking para a passarela, resgatando pitadas do folclore da Islândia. As peças são sóbrias e, diferentemente da coleção feminina que leva o seu nome, o profissional acertou em quase todos os looks. Na passarela, duas silhuetas apareceram nas combinações feitas por Herchcovitch: uma bem ajustada ao corpo, valorizando as curvas das mulheres brasileiras, e outra mais soltinha, para quem não está com o corpo em dia, mas não quer ficar fora da moda da Cori. As peças mais coladas estavam presentes nos vestidos, nas saias e calças. Os tricôs e as peles deram uma folga para o corpo e vieram mais despretensiosos, nada muito justo. Como na maioria dos desfiles da 22ª temporada, quem abriu para a marca foi a top Carol Trentini, vestida num look branco, recheado de pele. Por sinal, pele foi o que não faltou na coleção. Fora isso, peças xadrez deram o ar da graça na passarela da Cori e, ao que tudo indica, serão hit da próxima estação. A sugestão, segundo o estilista, é usá-las com paetês foscos ou transparentes, principalmente com cores fortes, como o preto e o marrom. Nos acessórios, a grife propôs o cinto em tons de marrom com aspecto lixado e envelhecido (todos abaixo do busto, com a cintura bem marcada, deixando as meninas mais cheinhas de cabelo em pé). Os scarpins altíssimos têm gravações no couro, na linha peças customizadas. As botas não ficam de fora. Diferentemente de quase todos os estilistas, que apostam no sucesso da botinha de cano baixo, Herchcovitch não arriscou e colocou na passarela as tradicionais botas de cano alto, quase no joelho. O detalhe vai para o recorte na parte de trás do calçado que, nesse caso, deve ser usado sem meia ou como uma legging, vista em boa parte da apresentação. Os colares são longos, rústicos e imitam as correntes (que já apareceram em outras coleções). Platéia de peso? O que mais se comenta pelos corredores da Bienal São Paulo é a falta de celebridades nos desfiles. Na apresentação da Cori, a apresentadora Luisa Mell e a atriz Gisele Itié ganharam destaque. "Adoro moda, mas não penso muito no que vestir antes de sair de casa. Por mim, viveria de calça jeans e chinelo", afirma a atriz que se diz preguiçosa. Para ela, a maior invenção do mundo seria uma bota até o joelho com um tecido bem fino e fresco. "Assim, não precisaria depilar a perna sempre", finaliza Gisele.