Moda verão com 60% de desconto

Começou a queima de estoque de verão. Lojas de roupas e acessórios liquidam tudo oferecendo descontos de até 60%. Com o inverno curtíssimo e leve proposto pela última São Paulo Fashion Week, vai dar para encher o guarda-roupa de frio pagando bem pouco... MODA FEMININA Babbu: todas as peças estão com preços mínimos de R$ 29 e máximos de R$ 99. São tops, spencers, blazer... Até o fim do estoque. R. João Cachoeira, 1170, Itaim Bibi, 3845-9365. Dixy Dizzy: o preço das leggings (nas cores branca, preta e cáqui) caiu de R$ 47 para R$ 23,50. Al. Lorena, 1188, Jardins, 3086-3446. Donna Doida: descontos de 20% na compra de até três peças, de 40% na de quatro a cinco e de 50% na de seis peças. R. Alagoas, 836, Higienópolis, 3828-0953. Folic: terninho gabardine de R$ 339 por R$ 189; camiseta básica baby look de R$ 39,90 por R$ 19,90. Até o fim do mês. Shopping Villa Lobos, 3023-1563 e 3023-5999. Gina Campos: as lojas da marca liquidam suas peças com até 50% de desconto. Top de renda de R$115 por R$ 69. Shopping Jardim Sul, piso 1, 3743-4184. Mammy To Be: moda para gestantes em promoção. Bata em viscolycra de R$ 89 por R$ 39. R. Major Prado, 54 H, Moema, 5049-0310. Maria Bonita Extra: tudo com 30% de desconto. Vestido de malha de R$ 282 por R$ 197,40. Camisa estampada de R$ 310 por R$ 217. R. Oscar Freire, 705, 3063-3609. Nem: queima de estoque com preços únicos. Todos os vestidos estão por R$ 78. Até o fim do estoque. Shopping Villa Lobos, 3024-3830. Palank Fashion: moda em tamanhos grandes com descontos de até 40%. Biquínis a partir de R$ 49,90. Shopping Ibirapuera, Piso Jurupis, 5561-9590. Patachou: descontos que variam de 10 a 40%. Blusa Alanis de R$ 196 por R$ 59. R. Oscar Freire, 978, 3062-3346. Spezzato: preços até 50% menores. Camisa de tricoline de R$ 198 por R$ 94,95. Vestido de festa de R$ 498 por R$ 348. Site: www.spezzato.com.br, 3032-0569. Theodora: os descontos chegam a 60%, até o dia 12. Casaco de helanca de R$ 180 por R$ 60. R. Tinhorão, 72, Higienópolis, 3825-5876. LINGERIES Any Any: liquidação em todas as lojas da rede, com preços 50% off até o fim do estoque. Camisola curta Fadinha de R$ 58 por R$ 29. Site: www.anyany.com.br, 5181-2177. Fruit de la Passion: descontos de até 50%. Calcinha bordada de tule de R$ 64,50 por R$ 32,25. Al. Lorena, 1774, Jardins, 3064-3334. MODA MASCULINA Aramis Menswear: ofertas de até 60%. Gravata de seda importada a partir de R$ 99. Shopping Iguatemi, 3814-9587. Mandi: t-shirts de R$ 79 por R$ 59. Bermuda de R$ 159 por R$ 89. Shoppings Iguatemi e Pátio Higienópolis, 3032-4681. Y|Man: desconto de 50% para a segunda peça, de igual ou menor valor. O bodyshort que custa R$ 79,90 pode sair por R$ 39,95. A partir de terça, a segunda peça tem 60% de desconto. Site: www.yachtsman.com.br, 0800-151976. PARA ELES E ELAS Equus Jeans: peças com preços a partir de R$ 29. Regata com bolero de R$ 109,90 por 69,00. Shopping Eldorado, 2º piso, 3031-6677. Fause Haten: o estilista promove venda especial com descontos de até 60%. Camiseta pólo Thomas de R$ 173 por R$ 75. R. Oscar Freire, 1102, 3081-8685. Lee: a marca liquida a coleção de verão cortando os preços em até 50%. Vestido de alça de R$ 139,90 por R$ 69,90. Blusa feminina com estampa de paetê dourado de R$ 79,90 Por R$ 49,90. Shoppings Morumbi (5189-4644) e Ibirapuera (5561-0929). FITNESS/PRAIA Track & Field: a rede de artigos esportivos oferece a promoção progressiva. Uma peça tem 10% de desconto; duas, 15%; três, 20%; e por aí vai, até sete peças (40%). Site: www.tf.com.br, 3048-1238. Rum e Butter: biquínis e sungas de R$ 59,90 por R$ 29,90. Compre dois e ganhe o terceiro. R. Clodomiro Amazonas, 876, Itaim Bibi, 3045-4229. Hot Point: a rede de surfwear tem descontos de até 50%. Bermudas a partir de R$ 9,99. Site: www.hotpoint.com.br, 3685-9927. CALÇADOS E ACESSÓRIOS FEMININOS Carmen Steffens: tudo com preços até 50% off. Há calçados, bolsas, sandálias, anabelas... Shoppings Anália Franco (6643 4286) e Ibirapuera (5093 2525). Empório Naka: a queima de estoque tem até 60% de abatimento. Anabela alta metalizada de R$ 119,90 por R$ 59,90. R. João Cachoeira, 1155, Itaim, 3842-6048. Oza Boza: sapato boneca de R$ 94,80 por R$ 59. R. Mourato Coelho, 1.364, Vila Madalena, 3812-2546. Giovanna Queiroz: colares, brincos, pulseiras e anéis com descontos de até 70%. Até dia 28. Rua Com. Miguel Calfat, 285, Itaim Bibi, 30454011. Morana Acessórios: a grife vende peças pela metade do preço até o dia 28. Site: www.morana.com.br, 4208-6200. Óticas Ventura: descontos de até 40% na linha nacional e de até 30% nos óculos importados. R. Bela Cintra, 1.845, Jardins, 3083-7090. TPM - Tudo para Mulheres: os produtos estão com 50% de abatimento. A bolsa prega em piquê sai por R$ 60. R. Rodésia, 140-A, Vila Madalena, 3032-9180.