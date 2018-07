Moda geométrica de Ikezili

A coleção criada por Érika Ikezili tem a precisão matemática nos looks misturado ao toque de despojamento e leveza nos acessórios. Para a estilista, esse dubiedade dialoga com suas raízes orientais, essencialmente precisa e disciplinada de um lado e, de outro, com sua porção brasileira, que se reflete no tal despojamento. Inspirada na premissa do caledoscópio, investiu nas formas geométricas em cada uma de suas peças, arquitentando cubos, trapézios, pirâmides e a união de triângulos e estrelas, dando a elas um aspecto trimendimensional. Seu inverno tem a cara da estação ao fazer uso de tecidos como veludos, mas também aponta para o clima frio mais ameno por essas bandas, nas pernas de fora exibidas em vestidinhos e saias soltinhas, e braços e costas expostas. Érika dá atenção especial também à malharia com viscose, poliamida e bambu com tingimento de urucum, que é ecologicamente sustentável. Mais em sintonia com um dos principais temas dessa SPFW impossível. "Tudo começou com a coleção passada, que era em círculos. Minha filha falou para mim que deveria ser difícil cortar círculos, porque não têm vértices. Assim nasceu o tema Porque tem Vértices", conta ela. As botas são os xodós da sua coleção e nas quais ela aposta as fichas, porque acha que deixam as brasileiras bonitas. Feitas de patchwork de xadrez, elas vêem em cores marinho, verde, amarelo e laranja. "As botas são rasteiras, numa atitude mais infantil, mais confortável, porque têm uma manta dentro e uma modelagem mais ampla."