Os responsáveis pelo Centro de Pesquisa de Saúde de Manhiça, no sul de Moçambique, acreditam que conseguirão até o final de 2015 ter pronta a vacina contra a malária para ser distribuída. O diretor do CISM, Eusebio Macete, disse que a unidade de pesquisa concluiu uma análise de eficácia da vacina e os resultados preliminares indicam que as infecções foram reduzidas em 66%.