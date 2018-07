Mix de famílias

Hoje, casamentos são feitos e desfeitos no mesmo ritmo em que se renova o guarda-roupa. Só que, com as segundas, terceiras ou quartas uniões, filhos de casamentos diferentes vão se agregando sob o mesmo teto. A psicóloga Vera Regina Ramires, uma das autoras do livro Amor, Casamento, Família, Divórcio... e Depois (Summus Editorial), cita uma estatística da Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe (Cepal), da Organização das Nações Unidas (ONU): até o final desta década, mais de 50% das famílias brasileiras estarão configuradas em modelos distintos do arranjo tradicional de mãe, pai e filhos biológicos de uma primeira união. ?A convivência pode ser turbulenta ou não, depende do nível de conflito entre os pais, o que resultou na separação, e de como eles lidaram com o rompimento desse vínculo e com o novo casamento de um deles ou de ambos?, fala a psicóloga. ?A experiência clínica e pesquisas mostram que, se o nível de conflito for alto, poderá haver muitas dificuldades na nova convivência.? No entanto, quando esse conflito é moderado, a convivência pode ser benéfica para as crianças. Afinal, elas ampliam sua rede de laços afetivos e aprendem a compartilhar e dividir. Para os pais, Vera recomenda acima de tudo o diálogo, o reconhecimento das diferenças e dos sentimentos de cada um. ?É importante encontrar soluções alternativas, co-construídas, em vez de manter as brigas e as disputas judiciais.? A psicóloga e terapeuta familiar Maria Tereza Maldonado faz coro. Autora do livro Cá Entre Nós - Na Intimidade Das Famílias (Integrare Editora), ela diz que o grande desafio é o convívio com outras pessoas que já tiveram experiências prévias e, principalmente, uma educação diferente dada por outra família. ?O casal precisa formar consensos próprios e regras unificadas para o lar em que vivem?, recomenda. ?É preciso ter muita capacidade de escuta e negociação. E tratar todos com autoridade, mas com justiça, apesar de os vínculos serem muito diferentes.? GERAÇÕES DISTINTAS - Que o digam casais como o arquiteto Jaques Suchodolski, de 51 anos, e a produtora Flavia Pinho de Almeida, de 39, que, desde 1999, moram juntos. Do primeiro casamento dele, vieram dois filhos: Gabriel, de 20 anos, e Alexandre, de 17. Eles moravam com a mãe nos Estados Unidos, mas há cinco anos estão com Jaques e Flavia. Ele comprou uma casa maior, para que cada um pudesse ter o seu quarto. De toda forma, foi uma reviravolta para Flavia, que antes morava sozinha, ver-se às voltas com a bagunça natural de dois adolescentes. ?Foi difícil. Às vezes pedia para o Jaques dar broncas porque não queria ser a madrasta malvada?, lembra ela. Depois, a situação se complicou um pouco mais com o nascimento dos filhos dessa nova união: Flora, hoje com 2 anos, e Rafael, de 8 meses. Sob o mesmo teto, uma salada de gerações. No começo, os novos filhos foram motivo de ciúmes para os mais velhos. ?Eles pediam para eu ir para a praia com eles no final de semana?, conta Jaques, que administrava a situação fazendo o que era possível. ?Explicava que não era o momento certo porque tínhamos um bebê na família, mas dizia que podíamos fazer um bate e volta para surfar.? Essas questões de ciúmes e competição passaram até por um terapeuta de família. ?Fomos trabalhando essas relações com muita conversa?, conta Jaques. Passadas as dificuldades iniciais, hoje, os mais velhos adoram a irmã do meio e o bebê. ?O Alexandre joga a Flora para cima e para baixo, têm uma relação muito próxima?, fala Jaques. Flavia acrescenta: ?essa convivência nos melhora como seres humanos, porque nos força a ceder, a sair do conforto e a ter mais flexibilidade.? Apesar disso, no ano que vem o filho mais velho de Jaques vai morar na Europa e o outro vai se mudar para um lugar próprio. A decisão foi de Flavia, que quer uma vida mais sossegada. Como exemplo, ela conta: ?a Flora é alucinada pelo Alexandre e, às vezes, ele está trancado com a namorada no quarto, ela vai lá e fica batendo na porta.? COMPLÔ - A mesma situação vivem o operador da bolsa de valores Luiz da Silva Gordo Amaral, de 43 anos, e a comerciante Maria Luciene Clementino de Almeida, de 35. Ambos vivem o segundo casamento. Do primeiro, Luiz tem os filhos Guilherme, de 15 anos, e Ana Carolina, de 12. E Luciene tem Raul, de 16 anos, da sua primeira união. Filho dos dois é o pequeno João Paulo, de 1 ano. Todos moram juntos em Ubatuba, mas há uma complicação a mais: Luiz só vai para lá nos finais de semana, porque trabalha na capital. ?No começo, foi um pouco difícil. Mas temos muitas conversas, eles são bonzinhos?, fala Luciene. ?Eles foram criados de formas diferentes, é difícil obedecerem quem não é o pai de verdade?, conta Luiz. ?Mas, desde o começo, deixei claro que não nos separaríamos por causa de brigas dos nossos filhos.? Eles bem que tentaram fazer um complô. Segundo Luciene, tinham combinado de brigar entre si para os pais tomarem partido e a relação naufragar. Mas o plano foi descoberto a tempo. ?Na média, eles se dão bem?, fala Luiz. ?Tem brigas, mas elas não são sérias. No dia seguinte já esqueceram.? O nascimento do filho de Luiz e Luciene desencadeou ciúmes em Ana Carolina. ?Mas quando ela viu que era menino, adorou. Ela tinha medo de que fosse menina, porque ela é a única?, lembra Luiz. ?Todos eles adoram o bebê.? Luciene acha que o relacionamento geral melhorou depois desse nascimento. ?Agora parecemos mais uma família.?