Duas mulheres de idades diferentes pegaram todas as bijuterias que tinham guardadas em casa e, sob a orientação da designer autodidata Rosani Vendruscolo, dona da fábrica de semijoias Rozani’z, criaram novas composições, misturando as peças.

"Sou fascinada por bijuterias, mas não tenho a menor noção de como juntar os vários tipos", diz Sandra Selva, de 39 anos, proprietária de uma clínica de estética. A atendente Joyce Goes (foto), de 18 anos, tem as mesmas dúvidas. "Sempre acabo optando pelo básico, para não errar na combinação."

A primeira dica de Rosani é prestar atenção ao estilo de cada uma. Joyce, por exemplo, é mais meiga e, por conta da idade, prefere composições mais leves e delicadas. Sandra, por sua vez, não tem medo de ousar e gosta de produções mais "vistosas". "Não adianta montar um conjunto incrível se a pessoa não vai se sentir à vontade para usar", lembra a fabricante de semijoias.

Além de saber misturar as bijus de forma harmônica, é importante fugir do visual carregado, brega – como a Clô, personagem interpretada pela atriz Irene Ravache na novela Passione, da Rede Globo. "Como no verão vai se usar sapatos e roupas coloridas, as bijus não devem seguir a mesma tonalidade, porque a moda agora é não combinar", avisa Rosani.

Siga as dicas da designer de semijoias Rosani Vendruscolo para criar suas próprias composições. "A ideia é ir testando, sem medo."

OPINIÃO

A consultora Daniella Passaretti, autora do blog www.passarettidaniella.blogspot.com, lembra que muitas bijus pedem sempre uma base neutra.

"Muitos colares ficam ótimos com blusas sequinhas e, principalmente, com roupas de corte masculino, como uma camisa boyfriend. A feminilidade dos acessórios dá o contraponto."

Ao se casar a mistura de bijus com roupas justas e decotes, corre-se o risco de cair na vulgaridade. "É quando se peca pelo excesso de feminilidade." É "permitido", segundo a consultora de moda, usar vários colares e pulseiras juntos. Nesse caso, é importante que, tanto no pescoço quanto no pulso, as composições sigam uma mesma linguagem. Não dá para seguir o estilo rock em cima e o romântico embaixo, por exemplo.

E como usar brincos com muitos colares? Segundo Daniella, o ideal é optar por um modelo bem discreto, como uma argolinha ou um pontinho. Mais: casar prata e ouro é moderno, desde que os dois não "briguem". Se o destaque for o prateado, o dourado deve ser apenas um detalhe, e vice-versa.