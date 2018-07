Missão analisará ártico marciano

Saiba mais detalhes sobre a missão da Phoenix A direção da Nasa se mostrou confiante de que o lançamento da cápsula Phoenix, a primeira com destino ao extremo norte de Marte, aconteça hoje na hora prevista, após a operação ter sido adiada por 24 horas por causa das más condições do tempo no Estado da Flórida. O meteorologista da Nasa Joel Tumbiolo antecipou anteontem que no momento da decolagem - às 6h26 (horário de Brasília) - haverá "muito pouco vento" e "grande visibilidade" no Centro Espacial John F. Kennedy, no Cabo Canaveral. Se o aparelho não puder decolar na hora prevista, a Nasa tentará de novo às 7h02. Tumbiolo estima que a possibilidade de abortar a operação é de 24%. A Nasa tem até 24 de agosto para efetuar o lançamento da Phoenix. A jornada vai durar dez meses, nos quais a cápsula percorrerá 679 milhões de quilômetros a 20.300 km/h. Ela aterrissará no dia 25 de maio de 2008 com a missão de verificar se há gelo próximo à superfície, analisar as características do material em contato com a água gelada, determinar se a água derreteu, supervisionar o clima polar e a mudança de estações e verificar se há condições para a existência de vida no planeta. Um veículo de lançamento Delta 2 levará a Phoenix à órbita e depois de cerca de 90 minutos deverá lançá-la em direção a Marte. Após atravessar a atmosfera do planeta, a cápsula deve se desprender, acionar um pára-quedas e acender foguetes de manobra. Imediatamente depois que a Phoenix se apoiar em seus três pés sobre a superfície marciana, dois painéis solares que ao todo medem 5,5 metros vão se estender como leques. Logo em seguida, será ligado o analisador térmico que combina oito fornos de alta temperatura com um espectrômetro (equipamento para análise de estruturas químicas). O veículo utilizará um braço robótico com uma pá escavadeira para recolher amostras de solo e de água gelada na região, na busca de possíveis microorganismos. Uma câmera também será ligada e testada. O mecanismo enviará aos cientistas imagens de alta resolução. PRECURSORES O estudo do solo marciano começou em 1997 com a missão Pathfinder, levando a Marte o veículo Sojourner, que proporcionou à humanidade as primeiras imagens detalhadas do planeta. Em janeiro de 2004, chegaram a Marte os veículos Spirit e Opportunity, que em março do mesmo ano confirmaram que o planeta teve água no passado. A Phoenix deveria ser lançada em 2001, mas a operação foi cancelada. Caso sobreviva à missão em Marte, será transformada numa estação atmosférica.