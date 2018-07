Missa na TV Cultura é contestada

Depois de 20 anos no ar, a Fundação Padre Anchieta (FPA) decidiu colocar em pauta a discussão sobre a transmissão da Missa de Aparecida, que a TV Cultura exibiu pela 1.ª vez em 18 de outubro de 1987. A polêmica surgiu após um cidadão espírita ter questionado a exibição do programa junto ao Ministério Público do Estado de São Paulo, alegando que outros credos religiosos merecem espaço semelhante para suas cerimônias na televisão. Agora, a fundação "propôs um debate" à sociedade e ao seu Conselho Curador, órgão com 47 membros que define as diretrizes da grade de programação. A transmissão já foi contestada duas vezes, mas a Justiça decidiu pela manutenção.