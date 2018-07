MIS recebe festival gratuito de rock independente neste sábado

Os goianos da Hellbenders Foto: Thanira Rates/Divulgação

Programação cultural e gratuita neste sábado, 5, no Museu da Imagem e do Som (MIS), em São Paulo. Quatro bandas de rock independente irão tomar os jardins do museu dentro da sétima edição do evento Garagera, a partir das 15h. Sobem ao palco os grupos Sleeping Sapiens (SP), Readymades (SP), Mary O And The Pink Flamingos (RS) e Hellbenders (GO).

Leia também: 7 lugares em São Paulo para jogar jogos de tabuleiro

O evento, promovido pelo bar Mandíbula, quer dar espaço ao rock independente - recentemente, teve até palco próprio na Virada Cultural, promovendo a cena musical dos bairros do Bixiga e República, no centro paulistano.

Sobre as bandas. A paulista Sleeping Sapiens surgiu em 2013, na ideia dos amigos Johann Vernizzi (voz e guitarra) e Luiz Felipe Santos (voz e bateria). O grupo é influenciado por bandas como como Ty Segall, Black Lips, Thee Oh Sees e Wavve. A Readymades aposta na experimentação, já que é composta por artistas plásticos. O som transita entre disco, punk e indie rock. Os gaúchos da Mary O And The Pink Flamingos remetem ao universo kitsch, apostando no rockabilly, garage surf e pun; e o quarteto goiano da Hellbenders junta elementos do punk e stoner rock.

Mary O And The Pink Flamingos Foto: Divulgação

Serviço

Garagera no MIS

Sábado, 5, das 15h às 20h.

Gratuito. Ingressos distribuídos 1 hora antes do evento, no local. Sujeito a lotação.

Av. Europa, 158, Jd. Europa, São Paulo.