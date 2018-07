Ministros de 22 países discutem meio ambiente

O Ministério do Meio Ambiente e o de Relações Exteriores promovem, hoje e amanhã, no Rio, a Conferência Ministerial sobre Meio Ambiente Internacional e Governança para o Desenvolvimento Sustentável. No encontro, ministros de vários países debaterão questões ligadas à governança ambiental internacional. Celso Amorim, titular da pasta de Relações Exteriores, e Marina Silva, do Meio Ambiente, abrem o evento. Foram convidados para o encontro, que acontece no Palácio Itamaraty, ministros de 22 países, tais como Alemanha, Argentina, China, Estados Unidos, Rússia, França, Índia, Japão, México, Reino Unido e Venezuela. Representantes da Organização das Nações Unidas (ONU) e do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA) também devem comparecer. A reunião é uma das atividades programadas para retomar os debates da Eco-92. Um dos objetivos da conferência é analisar os atuais tratados internacionais sobre meio ambiente, com um caráter de discussão, não de negociação. Os participantes debaterão formas de melhorar os resultados de ações definidas em acordos multilaterais - incluindo aqueles ratificados em 1992 - em relação à proteção da biodiversidade, às mudanças climáticas e à desertificação. Também será discutida a adoção de um modelo sólido de financiamento para a proteção do meio ambiente.