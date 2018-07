Ministro promete R$116 milhões para MS

O ministro da Educação, Fernando Haddad, afirmou ontem em Campo Grande que o governo federal aplicará R$ 116 milhões na melhoria do ensino em 25 municípios de Mato Grosso do Sul. Ainda neste ano serão liberados R$ 17 milhões. O Estado teve nota 3,2 no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), abaixo da média nacional, que é 3,8. Pela meta do Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE), até 2021 o País deve alcançar média 6 e MS, 5,5. O acesso aos recursos do PDE é permitido para Estados que cumprirem as diretrizes de qualidade do MEC.