Ministro diz que ''pé quente'' ajudou na queda de julho

A constante queda nos índices de desmatamento na Amazônia foi atribuída pelo ministro do Meio Ambiente, Carlos Minc, não só a fatores objetivos, como restrição ao crédito agrícola, apreensão de bois, embargos de propriedades e aumento da fiscalização. Encontrou também uma justificativa pouco provável para a boa notícia: ele próprio. "Carlinhos Minc é pé quente. Já viram", disse, ao celebrar a queda no desmate. O ministro é conhecido pelo show à parte em que transforma toda aparição pública. Ontem, não foi diferente. Disse que ainda está preocupado com agosto, estação seca. Olhando para cima, orou: "Não pode aumentar, Deus do céu!" Em seguida, imitou o presidente Lula, que para elogiar seu próprio governo criou o bordão "nunca antes na história deste País". Ao falar sobre julho, disse: "Nunca antes na história do Deter houve tamanha queda num mês de pico."