Ministro argentino teme faltar doses para o Mercosul

O ministro da Saúde da Argentina, Juan Manzur, admitiu temer que as vacinas contra a gripe suína elaboradas nos EUA e Europa sejam compradas em sua totalidade pelos países do Hemisfério Norte. "Esses países já encarregaram a maior parte dessas vacinas. Por isso, não sabemos qual será a disponibilidade de vacinas para a Argentina e os países da região", disse. Segundo ele, antes de partir para a cúpula de presidentes dos países do Mercosul em Assunção, hoje e amanhã, a presidente Cristina Kirchner pediu à Organização Pan-Americana de Saúde (OPS) que os países da região possam contar com uma reserva de vacinas. Manzur declarou que conversará com os representantes brasileiros sobre a possibilidade de desenvolver uma vacina argentino-brasileira para combater a gripe suína. "Sei que o Brasil dispõe de infraestrutura", afirmou. "Estive conversando com o ministro da Ciência da Argentina, Lino Barañao, para avançar na produção de uma vacina, pois queremos compartilhar informações com os brasileiros e trabalhar de forma conjunta."