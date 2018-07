Ministério vai duplicar testes rápidos de HIV

O Ministério da Saúde anunciou ontem a duplicação de testes rápidos para diagnosticar infecção por HIV. Em 2009, serão distribuídos 3,3 milhões de testes, ante 1,6 milhão deste ano. A iniciativa faz parte de uma estratégia para combater um dos principais entraves do Programa Nacional de DST-Aids, que é o alto índice de portadores do vírus que desconhecem sua condição. A estimativa é de que 255 mil soropositivos nunca tenham feito testes para HIV. "O exame deveria seguir o mesmo princípio da vacina. O profissional não deve desperdiçar oportunidades e ofertar o teste para os pacientes", afirmou ontem a coordenadora do Programa Nacional de DST-Aids, Mariangela Simão. O diagnóstico tardio é um dos piores inimigos para o tratamento adequado e também para a prevenção de novos casos de aids. Estudos mostram que 43% dos pacientes recebem o diagnóstico de aids quando a doença já está em estágio avançado. O teste pode ajudar ainda a reforçar a prevenção, principalmente da infecção da gestante para o bebê durante a gravidez, parto ou amamentação. O teste rápido que será usado no País é produzido pelo Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos (Biomanguinhos) da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz). "É um teste que traz rapidez, segurança e de tecnologia brasileira", afirma Carlos Gadelha, de Biomanguinhos. O anúncio foi feito ontem, Dia Mundial de Luta contra a Aids, pelo ministro da Saúde, José Gomes Temporão. A Fiocruz anunciou ontem que deve entrar com o pedido de patente do anti-retroviral Tenofovir até o fim de 2009. O diretor do Instituto de Tecnologia em Fármacos (Farmanguinhos), Eduardo Costa, disse que o medicamento está sendo desenvolvido em parceria com laboratório público de um outro país, mas não informou qual. Em setembro, o Estado antecipou que a droga, cuja patente brasileira foi negada por ter sido considerada de interesse público, começaria a ser desenvolvida pelos cientistas brasileiros. O Tenofovir é produzido pela Gilead, que até o momento não recorreu da decisão. Segundo o ministério, o remédio é usado atualmente por 31,3 mil pessoas, ao custo de US$ 43 milhões. "O Programa Nacional de DST/Aids gasta 80% dos recursos com medicamentos importados, que correspondem a apenas 20% da quantidade utilizada", disse Costa. A Fiocruz também anunciou que vai iniciar a produção de quatro novos anti-retrovirais. O único que ainda não era produzido no País é o Efavirenz, que teve o licenciamento compulsório decretado em 2007. Os comprimidos, de 600 mg, começarão a ser fornecidos ao ministério a partir do primeiro semestre de 2009. ATENDIMENTO A Sociedade Brasileira de Infectologia lançou ontem um programa de informações para médicos sobre condutas recomendadas para gestantes soropositivas. O atendimento funciona de segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas, pelo número 0800 7771080. A ligação é gratuita.