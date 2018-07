Ministério lança atlas de sensibilidade ambiental

Ao lançar ontem, no Rio, o Atlas de Sensibilidade Ambiental ao Óleo da Bacia Marítima de Santos, o ministro do Meio Ambiente, Carlos Minc, admitiu que a atividade petrolífera na costa brasileira ainda representa alto risco ambiental, mas afirmou que as medidas de prevenção estão sendo intensificadas com a investigação de vulnerabilidades. O trabalho mapeou os riscos da atividade de prospecção e transporte de petróleo na região que vai do município fluminense de Cabo Frio até a cidade catarinense de Laguna. "As atividades não têm 100% de segurança, mas têm mais segurança do que antes. Há mais cuidado", afirmou. O atlas faz parte da série de coletâneas de Cartas de Sensibilidade ao Óleo, que está sendo elaborada pelo ministério para ajudar no planejamento de ações de emergência em caso de acidentes como vazamentos em regiões oceânicas ou em escala regional, como o que aconteceu na Baía de Guanabara em 2000. Um milhão de litros de óleo foram despejados, afetando a pesca e a vegetação de manguezal. O ministro defendeu a mudança de paradigmas na indústria do petróleo. "Não se faziam (no passado) as coisas corretas, e depois alguém tinha que correr atrás para tirar as aves banhadas de óleo", disse Minc. "Não se previne apenas com bóia de contenção, mas mudando a tecnologia, os itinerários, a escolha das localizações (de empreendimentos)." "Felizmente, a defesa da vida está se tornando parte do planejamento estratégico de uma atividade econômica tão importante para o País", disse. PREVENÇÃO Entre as informações dos mapas, estão a definição do tipo de espécies animais e vegetais de ecossistemas marinhos e costeiros, as atividades socioeconômicas da região e a dinâmica das correntes marítimas, que pode ajudar na contenção de manchas de óleo. "Não podemos e não queremos chorar o óleo derramado. É o caminho necessário da prevenção, da responsabilidade. Se tivéssemos esse trabalho há mais tempo, algumas atividades não teriam se localizado onde estão", disse o ministro, citando o terminal de carga e descarga da Petrobrás (Tebig) na Ilha Grande, Angra dos Reis (RJ), considerada um santuário ecológico. Em 2004, já havia sido elaborado o Atlas da Bacia do Ceará e Potiguar, mas a Bacia de Santos é considerada a região mais importante em relação ao risco ambiental por causa da concentração da atividade de perfuração de poços e da diversidade de ecossistemas. Devem ficar prontas até 2009 as cartas das bacias de Sergipe-Alagoas/Pernambuco-Paraíba, do Sul da Bahia, do Espírito Santo, da Foz do Amazonas, do Pará-Maranhão-Barreirinhas, de Pelotas e a de Campos, outra região que concentra grande atividade de prospecção e transporte de óleo. Minc afirmou que, além do que já existe no Rio, o ministério abrirá outro escritório para a área de petróleo e gás no Nordeste. O ministro disse ainda que as medidas que permitirão a redução pela metade dos prazos para a concessão de licenciamento ambiental para empreendimentos também tornarão as exigências maiores. "É possível ser mais ágil e muito mais rigoroso", afirmou.