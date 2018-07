O Ministério da Saúde instalará hoje o seqüenciador de DNA de alto desempenho na Unidade de Genômica Computacional, do Laboratório Nacional de Computação Científica, em Petrópolis (RJ). O equipamento custou R$ 2,1 milhões e deve impulsionar as pesquisas de câncer e outras doenças, além de estudos da biodiversidade. O ministro José Gomes Temporão participa do evento.