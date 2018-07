Ministério anuncia custeio de exames

O Ministério da Saúde vai começar a repassar R$ 94,5 milhões para custeio de exames de câncer de mama e de colo do útero nos próximos três anos. Com a publicação da portaria no Diário Oficial da União, também entra em vigor o Sistema de Informação do Controle do Câncer de Mama (Sismama), criado para monitorar o alcance de metas contra esse tipo de tumor e facilitar o ressarcimento de recursos para os prestadores de serviço do Sistema Único de Saúde (SUS).