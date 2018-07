Minientrevista com Marcia Tiburi

Por que, até hoje, é difícil as pessoas aceitarem as diferenças? Se as pessoas não se livram dos preconceitos, é porque não podem ou não querem. Se não podem, são ignorantes. Se não querem, é porque se satisfazem com eles. É uma característica da sociedade a capacidade de gozar com o sofrimento alheio. Como o preconceito pode ser combatido? Se sou alvo, devo ser o primeiro a desmistificá-lo. Um gay precisa se sentir livre e afirmar-se como tal. Em geral, seres humanos respeitam quem se respeita, porque respeitam o poder da afirmação de si mesmo. Na auto-afirmação, ele define que não é ?massa de manobra?, que é dono de si. Existe algo em comum entre o movimento gay e o feminista? O movimento gay descende do feminismo. No final do século 18, a feminista Mary Wollstonecraft disse que o feminismo era a luta pelos direitos da humanidade. O movimento gay continua nessa luta.