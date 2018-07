Minc multa fazendeiro ilegal no PA

Cercado por agentes do Ibama, das Polícias Federal e Militar do Pará, de um general do Exército e de um brigadeiro da Aeronáutica, o ministro do Meio Ambiente, Carlos Minc, lavrou ontem quatro multas no valor de R$ 10 milhões contra a Fazenda São Sebastião. A propriedade fica no município de Novo Progresso, no sudoeste do Pará. Minc decretou ainda o embargo da propriedade - que fica dentro de uma unidade de conservação ambiental. O ministro e os fiscais chegaram no momento em que o fogo destruía a mata. O fogo posto na fazenda vizinha, onde os agentes não encontraram nenhum responsável, ficou incontrolável e avançou sobre a São Sebastião, provocando grande incêndio nos pastos e na mata. Tudo estava sendo devorado pelas chamas, que alcançaram até as copas das árvores mais altas. As multas foram aplicadas ao proprietário do imóvel, José Carlos da Silva, morador de Juara, em Mato Grosso, e ao arrendatário Sérgio Aparecido da Silva. Este terá agora 30 dias para tirar as 4 mil cabeças de gado do local. Caso contrário, o rebanho será apreendido. As multas tiveram como causa os danos à unidade de conservação de Jamanxin, no município de Novo Progresso, desrespeito a embargo anterior, feito em agosto, desmatamento irregular e queimada da floresta. O proprietário e o arrendatário terão 30 dias para recorrer à agência do Ibama no município. Caso não tenham êxito, tudo o que foi apreendido poderá ser imediatamente leiloado. Como o imóvel é irregular, dificilmente conseguirão reverter as punições. De acordo com levantamento do Ibama, a área devastada no imóvel foi de 3 mil hectares. Isso gerou uma visão que o ministro Minc qualificou de "chocante, que provoca vontade de chorar". David Joaquim Gonçalves, o gerente da fazenda, foi levado pela Polícia Civil para Novo Progresso, onde responderá a inquérito. Carlos Minc determinou que ele não fosse preso nem algemado. "Para que um simples gerente não apareça como o responsável pela destruição da mata", disse. Em compensação, o ministro passou uma descompostura em David. "O que você faz aqui?", indagou Minc. "Fui contratado para fazer uma cerca. Também sou tratorista", respondeu David. "Não sabia que derrubar a mata é crime ambiental e pode dar cana de até dez anos?", insistiu Minc. "Aqui não tem televisão. E eu estou defendendo meu pão." Minc reagiu: "Não tem jeito de defender o pão. Você está ajudando a destruir a floresta. O senhor não sabe que a lei proíbe o desmatamento, mas o dono sabe. Então, o senhor vai entregar a eles estas multas que vou aplicar." Antes de ir para a Fazenda São Sebastião, Minc foi ao povoado de Castelo de Sonhos, no município de Altamira, para inspecionar a apreensão de 3,2 mil toras de madeira nobre. Foi vaiado por ex-trabalhadores das madeireiras fechadas pelas ações do governo. "Faz parte", comentou ele. O repórter viajou a convite do Ministério do Meio Ambiente