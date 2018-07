Minas faz parceria com Google

O governo de Minas assinou ontem com a Google protocolo de intenções que permitirá que cerca de 2,5 milhões de alunos e 165 mil professores de todas as escolas da rede estadual tenham acesso gratuito a um conjunto de softwares oferecidos pela empresa americana por meio da internet. É a primeira vez que a Google assina convênio desse tipo com um governo no Brasil. Professores e alunos terão acesso ao Google Apps Education Edition, que inclui serviços de e-mail, mensageiro digital instantâneo, agendas digitais compartilhadas, editor de textos e planilhas, além de editor de páginas de internet. O convênio prevê também suporte técnico para usuários, estudantes e professores, pela comunidade de suporte online, moderada pela Google. Outras sete ferramentas serão oferecidas aos estudantes e professores.