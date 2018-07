Mimos para as grávidas

Gama (Grupo de Apoio à Maternidade Ativa): dispõe de uma extensa programação de palestras, cursos e eventos para gestantes. O objetivo do espaço, que existe desde 2004, é oferecer produtos e serviços relacionados ao ciclo da gestação e pós-parto, com foco no incentivo ao parto natural e amamentação. Há quatro anos, é realizado o encontro gratuito de gestantes, todas as quinta-feira, às 20 horas, com palestras sobre vários temas (veja programação no site www.maternidadeativa.com.br ). Essa é uma boa maneira para conhecer o espaço comandado por Ana Cristina Duarte e Maria Angelina Pita, ambas doulas (acompanhantes de parto profissionais), educadoras perinatal e palestrantes sobre humanização da assistência ao parto. Entre os muitos cursos oferecidos, um dos mais procurados é a ioga, com enfoque direcionado à gestante (R$ 214,00, duas aulas por semana). R. Bartolomeu Zunega, 44, sala B, Pinheiros, tel.: 3727-1735. Marinheira de Primeira: para apaziguar o maremoto de incertezas e emoções que rodam a primeira gravidez, a pedagoga (e mãe de três filhos) Olívia Bernardes criou este curso para gestantes. A proposta é resgatar o apoio familiar de antigamente, quando mães mais experientes eram as cuidadoras, tranqüilizando e orientando a novata sobre o papel materno. Na falta delas, Olívia transmite ensinamentos práticos para desmistificar as dificuldades a serem enfrentadas - que, geralmente, são fantasiadas e adquirem proporções irreais. Como complemento, duas especialistas tiram dúvidas sobre atividade física e alimentação: Cris Carvalho (diretora da assessoria esportiva Projeto Mulher) e Heloísa Guarita (nutricionista da RGNutri). Próximas turmas: 21 e 22 de junho; 23 e 24 de agosto; 25 e 26 de outubro; 6 e 7 de dezembro. Sábados, das 9h30 às 17h, e domingos, das 9h30 às 17h. Preço: 450,00. R. Sampaio Góes, 131, Vila Olímpia, tel.: 3051-2237; www.marinheiradeprimeira.com . Clube das Futuras Mamães: o Instituto CKK de Desenvolvimento Humano oferece programação especial para gestantes. São encontros semanais, nos quais a psicopedagoga Rumilda Fernandes ministra palestras sobre cuidados relacionados ao bem-estar das futuras mamães. O objetivo é desenvolver nas participantes posturas positivas com relação à maternidade e ao relacionamento familiar, ajudando a estabelecer o equilíbrio físico e emocional. Exercícios de relaxamento específicos preparam a gestante para a hora do parto. O Clube das Futuras Mamães abre novos grupos todo mês, com turmas à tarde e à noite. São oito encontros, com duração de uma hora e meia cada, ao longo de dois meses. Interessadas devem agendar visita. Valor: R$ 200,00 (por mês, para quatro aulas). R. Batataes, 602, cj. 12, Jardim Paulista, tel.: 3887-6523; www.ckk.org.br. Curso de Orientação à Gestante: o Hospital e Maternidade Neomater realiza cursos em dois sábados consecutivos, das 9 às 12 horas. Os temas abordados são: gestação, parto, aleitamento materno, cuidados com o recém-nascido, banho do bebê, coto umbilical, entre outros. Informações pelos tels.: 4366-4563/4179 ou pelo site: www.neomater.com.br. Preço: R$ 25,00 para a gestante, mais R$ 10,00 para o acompanhante. Próximas datas: 19 e 26 de julho, 20 e 27 de setembro, 22 e 29 de novembro. R. Winston Churchill, 151, Rudge Ramos, São Bernardo do Campo, tel.: 4366-4000. Projeto Acalanto: por meio de estímulos, jogos musicais, composições, brincadeiras lúdicas, percussão corporal, canções e relaxamento, o programa Vivência Musical para Gestantes estimula a comunicação dos pais com o universo intra-uterino, permitindo que o bebê se acostume a trocar impressões com eles, fortalecendo o vínculo entre os três. O curso tem duração de uma hora e meia, sendo mais aconselhável iniciar no quarto mês de gestação. É realizado todos os sábados, das 10 às 12 horas, a partir de junho. O valor por casal ou gestante é de R$ 150,00, incluindo o CD Vida de Bebê. Local a definir. Consulte o site www.barulhobom.com.br . Alô Mamãe: com assuntos direcionados para gestantes, este programa, que já foi exibido pela Record e Rede Mulher, está agora na internet e pode ser assistido pelo site www.alomamae.com.br. A cada semana entra uma novidade, mas é possível acessar programas anteriores. Há dicas, notícias, reportagens e entrevistas com especialistas que tratam de temas ligados à maternidade. Na seção Álbum do Bebê, pais corujas podem cadastrar e exibir a foto dos filhos. O site ainda disponibiliza uma seção de doações, na qual os internautas podem oferecer ou solicitar enxovais, móveis e brinquedos. Sugestões e dúvidas podem ser enviadas ao programa: basta se cadastrar. Cuidados com a Saúde da Mamãe e do Bebê: este é o tema do curso ministrado por especialistas do Fleury Medicina e Saúde. O programa abrange os cuidados com a gestante durante o pré-natal, a saúde do recém-nascido, a adaptação nos primeiros dias após o nascimento, exames e vacinas necessários, além dos problemas mais comuns nessa fase, como cólicas, icterícia e febre. Inclui orientação completa para uma amamentação bem-sucedida e aula prática sobre como dar banho no bebê. O valor é R$ 100,00, com direito a um acompanhante. As inscrições podem ser feitas pelo site www.fleury.com.br ou pelo tel.: 5014-7471. Na unidade Paraíso (R. Cincinato Braga, 232 e 282), haverá curso no dia 7 de junho; na unidade Jabaquara (Av. General Valdomiro de Lima, 508), nos dias 19 de julho, 9 de agosto, 6 de setembro, 11 de outubro, 8 de novembro e 6 de dezembro. Instituto Mãe Pessoa: oferece o curso Maternidade na Pós-Modernidade. São encontros com os seguintes temas: Introdução ao Conceito de Maternidade na Pós-Modernidade, Desenvolvimento da Criança e Construção da Identidade da Mãe; O Colo da Mãe e a Mãe no Colo, Buscando Equilíbrio entre as Necessidades da Mãe e dos Filhos; Desafios nas Relações Conjugais Pós-Filhos e na Relação com Terceiros que Integram o Universo da Mãe; A Mulher e Seus Projetos, Desenvolvendo, Retomando e Viabilizando Projetos Pessoais e/ou Profissionais; Criando "Vida-bilidade", Maneiras de Tornar a Vida Mais Viável para si e para a Família; Qualidade de Vida, Saúde e Bem-Estar. O preço do curso é R$ 300,00 e será realizado de 29 maio a 26 de junho, às quintas-feiras, das 20 às 22 horas. R. Amália de Noronha, 202, Sumaré, tel.: 3804-3167; www.maepessoa.com.br . Programa Pós-Parto: para voltar à forma rapidinho, a academia Reebok Sports Club lançou este programa. Personalizado, tem acompanhamento de profissionais de educação física, fisioterapeutas, clínicos gerais e nutricionistas, que se unem para um ciclo de atividades duas vezes por semana, com 60 minutos cada. Paga-se R$ 38,00 de adicional sobre a mensalidade (R$ 300,00, plano básico). A avaliação médica e consultas a outras especialidades são cobrados à parte. Unidade Morumbi: Av. Duquesa de Goiás, 800, tel.: 3759-7878. Unidade Vila Olímpia, R: Olimpíadas, 205, tel.: 3847-7878 Natação e ginástica localizada: na Academia Gustavo Borges, o Programa Gestante foi elaborado para a futura mamãe se exercitar com segurança. Ela conta com a orientação de uma profissional de Educação Física especializada em exercícios na gestação. O programa dura 90 minutos, divididos entre a sala de ginástica e a piscina, em duas aulas contínuas. Custa R$ 269,00 por mês (com três aulas por semana), mas há planos trimestral e semestral. Depois de o rebento nascer, a mãe pode optar pelo programa de natação específico para bebê, a partir de 6 meses, com acompanhamento dos pais (mensalidade de R$ 342,00, com duas aulas por semana). R.José Ramon Urtiza, 901, Morumbi, tel.: 3744-1476 (outras unidades no site www.gbnatacao.com.br ). Ensaio fotográfico: a fotógrafa Fernanda Sá realiza um trabalho personalizado com grávidas, procurando conhecê-las antes de captar imagens. O ensaio fotográfico dura cerca de quatro horas, é feito sem pressa, com produção de figurino, cabelo e maquiagem. Marido e outros filhos entram no final da sessão para comporem imagens da família. Após o parto, a mulher retorna ao estúdio com seu bebê para a finalização do ensaio. O álbum vem com 40 fotos e custa R$ 1.600,00. www.fernandasa.com.br . Informações: tel.: 5093-0713. Maternidade São Luiz: periodicamente, acontecem cursos para gestantes. O extensivo, com 12 horas de duração, sai por R$ 230,00. Os temas são: Como se Desenvolve o Bebê; Cuidados Essenciais Durante o Período de Gestação; Sinais e Sintomas do Trabalho de Parto; Tipos de Partos e Anestesias; Cuidados no Puerpério (pós-parto); Cuidados com o Bebê (banho, curativo umbilical e troca de fralda); Características e Necessidades do Recém-nascido; Manejo Clínico da Amamentação; Trabalho Corporal, Relaxamento e Exercícios Respiratórios; Visita à Maternidade. O curso com oito horas de duração custa R$ 200,00, e o de seis horas, R$ 170,00. Confira a programação no site www.saoluiz.com.br. As aulas são realizadas na R. Dr. Alceu de Campos Rodrigues, 211, Itaim Bibi, tel.: 3040-1649; e na R. Francisco Marengo, 1.312, Tatuapé, tel.: 3386-1499.