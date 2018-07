Milhares protestam contra lei do aborto na Espanha

Dezenas de milhares de pessoas se reuniram ontem no centro de Madri para protestar contra a ampliação da lei do aborto formulada pelo governo do presidente José Luis Rodríguez Zapatero. Mais de 500 mil manifestantes, segundo estimativa dos organizadores, ocuparam o Passeio do Prado. A lei atual permite o aborto nas primeiras semanas em caso de estupro ou má formação fetal ou, sem restrição de prazo, quando há risco para a saúde física ou psíquica da mãe. A nova lei diminuiria as restrições atuais.