Mike Tyson lança balas de cannabis com formato de orelha mordida

Pugilista Mike Tyson está vendendo balas de goma de maconha com o formato de orelha mordida. Foto: Steve Marcus/Reuters e Instagram/@itstyson20

O ex-lutador de boxe Mike Tyson começou a investir em um novo ramo e abriu a Tyson 2.0, uma marca de cannabis. Nesta semana, ele realizou o lançamento de balas de maconha com o formato de orelha mordida.

O produto se chama Mike Bites, que significa algo como "mordidas do Mike", em tradução literal do inglês. O formato do doce faz referência às mordidas que Tyson deu na orelha de Evander Holyfield, em 1997.

As balas de gomas são infusionadas com THC, que é uma substância psicoativa encontrada em plantas do gênero cannabis.