Mike Tyson anuncia lançamento de resort dedicado à maconha

WASHINGTON, EUA - O ex-boxeador Mike Tyson apresentou nesta segunda-feira, 10, uma empresa destinada à comercialização e consumo de maconha, que inclui um projeto para abrir um complexo de turismo no deserto da Califórnia. Batizado Tyson Ranch, o empreendimento promete oferecer uma "experiência holística" em torno do consumo da substância.

Mike Tyson anuncia o 'Tyson Ranch', resort dedicado ao uso da cannabis Foto: REUTERS/Steve Marcus

Esse não é o único negócio de Tyson atrelado ao consumo da erva. Em 2016, o ex-boxeador já havia anunciado uma empresa que vende diversos tipos de produto relacionado à maconha.

O novo espaço, entretanto, terá uma área de 170 hectares no deserto de Hot Springs, além de contar com um hotel de luxo, um festival de música e a Universidade Tyson, que ensinará técnicas de cultivo da cannabis para futuros agricultores. O próprio ex-boxeador publicou nesta segunda um vídeo no Twitter no qual aparece cercado de colaboradores do projeto em seu escritório na Califórnia.

Step into my office pic.twitter.com/aVm9MIMoMF — Mike Tyson (@MikeTyson) 10 de junho de 2019

Em entrevista à revista ‘GQ’, Tyson contou que o resort começou a ser construído em dezembro de 2017, mas ainda não foi concluído. O ex-atleta contou que o projeto surgiu depois de ele ter passado mais de 20 anos lutando contra a dependência de álcool e outras drogas.

"É preciso ver da minha perspectiva. Vou entrar nessa depois de já ter visto de tudo. Consumi drogas pesadas, usei ácido antes, então pensei: 'me dê uma coisa dessas, deixa eu ver isso", contou na entrevista.

Mike Tyson flagrado durante um festival dedicado à maconha em fevereiro deste ano Foto: Reprodução / Instagram CMW420TV

A empresa de Tyson é uma das mais de 10 mil novas inauguradas desde que a Califórnia legalizou o uso recreativo da maconha, em 2016. Espera-se que esse movimento supere os US$ 4 bilhões em 2025 no estado, de acordo com a New Frontier Data, empresa de análise de dados sobre a indústria da maconha. / EFE