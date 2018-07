Miguel Henze assume AEB interinamente

O diretor de Satélites e Aplicações, engenheiro Miguel Henze, assumirá interinamente a presidência da Agência Espacial Brasileira (AEB) até que um novo nome seja indicado para o cargo pelo Ministério da Ciência e Tecnologia e homologado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Henze substitui o engenheiro Sérgio Gaudenzi, que deixou o cargo após ser convidado para a presidência da Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária (Infraero). A nomeação obedece a um rodízio entre os diretores da agência para assumir a presidência em caso de ausência do titular responsável. Henze, que participou da cerimônia de despedida de Gaudenzi ontem na sede da agência, afirmou em discurso que não modificará nada na estrutura do órgão. Henze é engenheiro eletrônico formado pelo Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA) e doutor em filosofia pela Universidade de Birmingham, na Inglaterra. Já trabalhou em empresas da iniciativa privada e, em 2002, virou pesquisador do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), em São José dos Campos. É diretor da AEB desde junho de 2003. DESPEDIDA Em sua despedida, Gaudenzi disse que não perderá contato com a área espacial. "Não irei me afastar totalmente do programa espacial. Fui convidado pelo ministro da Ciência e Tecnologia, Sergio Rezende, a compor o conselho da Alcântara Cyclone Space (empresa binacional criada por Brasil e Ucrânia para o lançamento de foguetes da base de Alcântara)", disse.