Micros são aposta

Tudo cinza. Do céu do Rio, que ficou fechado durante quase toda a semana passada, às passarelas do Fashion Rio, predominou a ausência das cores. O evento que abriu o calendário nacional de lançamentos para o próximo outono-inverno, ocupando a Marina da Glória, no bairro do Flamengo, deixou uma sensação de chuvosa tarde de domingo. Até a supertop Gisele Bündchen teve seu brilho e beleza habituais apagados pelas criações da Colcci, agora sob nova direção de estilo. A marca para a qual Gisele desfila com exclusividade encerrou a temporada carioca sexta à noite. Mas o Fashion Rio começou bem. Walter Rodrigues abriu o evento com uma impactante coleção desfilada no Real Gabinete Português de Leitura, mostrando guerreiras futuristas criadas a partir de referências de culturas antigas da China e da Guatemala. O futurismo de Thaís Losso, que levou os fashionistas ao Planetário da Gávea, acerta ao mostrar para o inverno 2007 da marca Sommer uma galera jovem, colorida e pop, mas com muita personalidade. Antenada que é com a música, a estilista aciona elementos da onda New Rave - que sacudiu a Inglaterra no ano passado -, mistura com Ziggy Stardust e Barbarella e, apesar de repetir tendências já vistas no último verão, tem o mérito de não se esconder atrás da tal neblina fashion, preservando o DNA da marca. Rita Wainer compactua do mesmo espírito inquieto e brinda os fashionistas com um desfile vivo da sua marca Theodora. Em meio ao fumacê de incensos, a estilista exorciza tendências massificadas e manda uma moda autoral, cheia de cor, para sua passarela. Destaque para os tops bordados, os vestidos deliciosamente folgados e os jeans pintados à mão, além das bolsonas metalizadas, hit certo. As cores aparecem também no desfile de Juliana Jabour, que teve a amiga e atriz Fernanda Lima mais uma vez como destaque na passarela. Os deliciosos vestidos de malha, sua marca registrada, continuam em alta. Mas a evolução da estilista está no uso de materiais de alfaiataria. Anos 60 e 80 se misturam, mostrando que leggings e casaquinhos curtos falam a mesma língua se bem combinados. Sexy e descompromissada, a coleção é arrematada por simpáticas botinhas baixas e boas bolsas de couro amarelo ou roxo. Além do futurismo, outro aspecto dos anos 60 subiu à passarela. Layana Thomas trabalha sob a inspiração dos mods - de modernos ingleses da época. Nerds de óculos preto e quadrado usam vestidos curtíssimos, cintura marcada e gravatinhas estreitas, à Beatles. Meigo e delicado já são adjetivos comuns para descrever o trabalho de Andrea Marques para a Maria Bonita Extra. Inspirada nas bandeirinhas do pintor Alfredo Volpi (1898-1988), a estilista aposta na silhueta trapézio ou balonê, curta, conferindo personalidade a esta tendência forte para o inverno. O Cantão, marca carioca que completa 40 anos, aposta também nas pernas de fora em parkas franzidas, macaquinhos bubble e vestidos balonês usados com botas tipo Doc Martens - ícone da moda rua inglesa. A idéia de conforto também pontua a coleção da Redley, do mesmo proprietário do Cantão, com volumes amplos combinados à alfaiataria. No masculino, a neohypada Reserva trouxe seu ?preppy made in Rio?, aliando conforto à identidade da marca. O roxo salta da cartela de cores e a coleção brinca com cardigãs e pulôveres extra-grandes e ternos coloridos. Outro jovem participante no evento, o pernambucano Melk-Z-Da se sobressai com seus modelos-pássaro em tons de hortênsia, amarelo e uva. O artesanal das rendas de bilro e filé é o destaque da baiana Márcia Ganem em microvestidos corsetados. Na Alessa a linguagem publicitária que caracteriza a grife deixa espaço para uma proposta de moda - que é o que nos interessa. A estilista Alessa Migani fala de sexo e dinheiro na vida de uma mulher que é elegante e bem-humorada, e tem no cinza e nas pérolas sua piéce-de-resistence. O viés esportivo, lançado com tanta precisão na última temporada de Milão pela Marni, ganha boas interpretações nas coleções de Mara Mac, Graça Ottoni, Eliza Conde e TNG - aqui com pitada militar, misturando lona lavada a camuflados de seda, com a presença do ator Reinaldo Gianecchini em ótima forma.